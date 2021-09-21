لبنان

هذا ما فعله وفيق صفا في العدلية

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:55
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن "رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا جاء إلى العدلية مستطلعا أفق "نيترات الامونيوم" التي ضُبطت في بعلبك، ومدى ارتباطها بأخواتها في مرفأ بيروت، وما تشكله هذه المضبوطات الخطرة من عوامل غامضة".
 
 
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وفيق صفا

نيترات

العدلية

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