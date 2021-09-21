لبنان

في الجنوب.. شاحنة تجتاحُ محطة للمحروقات! (صورة)

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:58
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أقدم المدعو "ف.ر." على اقتحام محطة شفيق سليم في بلدة حولا، بواسطة "بيك اب" يقوده، ما ادى الى تضرر عدد من الدراجات النارية التي كانت متواجدة هناك، بالاضافة الى واجهة المحل داخل المحطة وسيارة صاحب المحطة من دون ان يصاب احد بأذى.

واعلنت المحطة في بيان، انه "بعد قيام أحد الأشخاص باقتحام المحطة بآليته والتسبب بخسائر مادية كبيرة، توقفت تعبئة الوقود في المحطة وتتم متابعة الأمر مع القوى الأمنية، وستعاود التعبئة لكل السيارات بالتنسيق مع البلدية، بعد الانتهاء من معالجة هذا الاعتداء".
 
 
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