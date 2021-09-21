لبنان

مولوي يستقبل المحافظين في مكتبه

Lebanon 24
21-09-2021 | 13:03
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه عصر اليوم، المحافظين في اطار متابعاته لشؤون المحافظات الادارية والامنية والانمائية.
 
والتقى مولوي على التوالي، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، ومحافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ عكار عماد لبكي، واستعرض معهم اوضاع المحافظات وحاجاتها.
 
واعطى الوزير مولوي توجيهاته بضرورة تسيير اوضاع المواطنين بالسرعة المطلوبة ضمن الاطر والقوانين المرعية الاجراء، والمباشرة بتنظيف الأقنية والمجاري منعاً لتجمع المياه اثناء هطول الامطار في فصل الشتاء.
 
 
 
 
 
 
 
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