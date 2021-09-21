لبنان

اجتماع هام.. ميقاتي يبحث مع خليل وسلامة خطة التعافي الاقتصادي

Lebanon 24
21-09-2021 | 13:44
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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع عمل عصر اليوم ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الاعلان عنها قريباً.
 
وبعد ذلك، انضم الى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تم البحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.
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