اصطياد سمكة عملاقة في بحر الناقورة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اصطياد سمكة عملاقة في بحر الناقورة.

وقد تعاون صيادان إثنان للتمكن من انتشال السمكة من البحر مستغربين من حجمها الكبير.