لبنان

اصطياد سمكة عملاقة في بحر الناقورة (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:02
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اصطياد سمكة عملاقة في بحر الناقورة.
 
وقد تعاون صيادان إثنان للتمكن من انتشال السمكة من البحر مستغربين من حجمها الكبير.
 
 
 
 
 
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الناقورة

اصطياد سمكة

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