بلدية صيدا وزعت 80 ألف ليتر مازوت على أصحاب المولدات

أعلنت بلدية صيدا في بيان، عممه مكتبها الإعلامي أنه "تم توزيع 80 الف ليتر مازوت مساء اليوم.



وشملت عملية التوزيع أصحاب مولدات إشتراكات الكهرباء في صيدا وضواحيها، وذلك وفق السعر الذي اقرته وزارة الطاقة على سعر صرف الدولار".