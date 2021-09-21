وزير الصحة شكر للسفير الياباني دعم بلاده القطاع الصحي

غرد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر" قائلاً: "اللقاء مع سعادة السفير تاكشي أوكوبو كان مثمرا. كامل الشكر والتقدير على ما قدمته وتقدمه اليابان لدعم القطاع الصحي، وخصوصا المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية، مباشرة أو عن طريق منظمة الصحة العالمية وغيرها".