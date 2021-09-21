لبنان

الجيش يوقف سعدالله الصلح الذي يملك شاحنة نيترات الأمونيوم

Lebanon 24
21-09-2021 | 15:21
A-
A+
Doc-P-866415-637678598730989650.jpg
Doc-P-866415-637678598730989650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في الجيش أوقفت سعدالله الصلح صاحب مستودع النيترات الأمونيوم في فاريا.
 
وأشارت إلى أن التوقيف حصل في حديقة أحد الفنادق.
مواضيع ذات صلة
لبنان مستعدّ لإستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
22/09/2021 03:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبناني يحذف تغريدته "بعد السحسوح"!
lebanon 24
22/09/2021 03:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة صهاريج مازوت إيراني تعبر من سوريا باتجاه لبنان (فيديو)
lebanon 24
22/09/2021 03:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية قد تساعد لبنان في سكك الحديد والنقل المشترك.. من هي؟
lebanon 24
22/09/2021 03:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24

سعدالله الصلح

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2021-09-21
11:40 | 2021-09-21
18:00 | 2021-09-21
17:55 | 2021-09-21
17:43 | 2021-09-21
17:37 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website