الجيش يوقف سعدالله الصلح الذي يملك شاحنة نيترات الأمونيوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في الجيش أوقفت سعدالله الصلح صاحب مستودع النيترات الأمونيوم في فاريا.

وأشارت إلى أن التوقيف حصل في حديقة أحد الفنادق.