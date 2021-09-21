لبنان

مبادرة من شركة "كورال" تخصّ أساتذة المدارس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2021 | 15:23
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في اطار عملها المتواصل للتخفيف من حدة الازمة الحالية ومساعدة القطاعات الحيوية للتزود بالمحروقات، قامت شركة كورال باطلاق مبادرة لتسهيل تزوّيد أساتذة المدارس بمادة البنزين.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة الى مساعدة المدارس على متابعة اعمالها بشكل طبيعي، كما وتسهيل عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة بالرغم من الظروف الحالية الصعبة والمعروفة.

وبعد ان اختبرت الآلية الجديدة مع عدد من المدارس الخاصة والمدرّسين فيها، أطلقت الشركة اليوم الخدمة بداية الى المدارس الموجودة في بيروت الكبرى وجبل لبنان، حيث يمكنها ان تسجّل أساتذتها على منصة خاصة والحصول على رمز QR لتعبئة مادة البنزين على خطوط خاصة في محطات كورال.

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