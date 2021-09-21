26
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقابة المحامين في طرابلس خرجت مجموعة محامين ضد العنف الأسري
Lebanon 24
21-09-2021
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
إحتفل "معهد حقوق الإنسان" برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وحضوره، في دار النقابة، بتخريج مجموعة "محامون ضد العنف الأُسري" بالتعاون مع "المعهد العربي لحقوق الإنسان" و"منظمة أبعاد"، في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية في المركز سهير درباس، مديرة فرع لبنان في المعهد العربي لحقوق الإنسان جومانا مرعي، منسق منطقة الشمال في منظمة "أبعاد" عبد الله الحسن، وخريجي الدورة.
وأكدت فرح في كلمة لها على "أهمية التعاون النموذجي ضد العنف الأسري"، في حين أكدت مرعي من جهتها على "العلاقة التاريخية التي تربط المعهد العربي لحقوق الإنسان بنقابة المحامين في طرابلس"، وأضافت: "كان التعاون والتنسيق ضروريين جدا في ظروف انتشر خلالها العنف ضد النساء في شكل ملحوظ نتيجة الكورونا والعنصرية والتعصب الذي يرتفع مع العصبية الجندرية وممارسات العنف".
أبعاد
والقى الحسن كلمة بإسم "منظمة أبعاد"، رأى فيها أنه "سيصبح في الإمكان ان نصل معكم الى وقت نتوقف فيه عن استعمال كلمة حقوق المرأة، ليكون حق من ضمن الحقوق المعطاة للنساء".
المراد
والقى النقيب المراد كلمة جاء فيها: "تحية لهذه المبادرة، ولهذا المشروع المتكامل الذي يستهدف في الدرجة الأولى والأخيرة الإنسان وكرامته، فقد إنتهجنا في نقابة المحامين في طرابلس ثقافة مختلفة في إطار العمل الحقوقي والدفاع عن المفاهيم الأساسية لدور النقابة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فمشروع الذهاب نحو التخصص اليوم، هو المسار الصحيح والسليم الذي نستطيع من خلاله ان نضع معايير واضحة للمحامين في إطار منهجية العمل التخصصي الذي يساعد على إعطاء نوعية عمل مختلف أكثر إنتاجية وفعالية".
ومع هذا، فقد تحدث المراد عن "مأسسة النقابة، والمراكز التي تم تأسيسها وتفعيلها، والترابط بين معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية".
وقال: "نحتاج اليوم الى محامين مدربين عملانيين، وهدفنا ان نعد جيشا من المحامين على قاعدة الإختصاص فالتخصص علم عالمي، وأملنا كبير في الشباب من المحامين، فهم مستقبل النقابة، وحاملو لواء الدفاع عن الإنسان وحقوقه".
وتابع: "لم نذهب في معهد حقوق الإنسان نحو التخصص ضد العنف الأُسري بالصدفة أو من باب الترف، فالإغلاق الذي حصل خلال أزمة الكورونا رفع منسوب العنف الاسري في شكل ملحوظ، فأصبح بالتالي من الضروري الذهاب في هذا الإتجاه، فالمحاماة مهنة ينظمها قانون وهي رسالة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة في إبداء الرأي والدفاع عن الحقوق، فنقابة المحامين والمحامون هم الأساس في الدفاع عن هذه الحقوق، وأينما حل الظلم وجدت النقابة. ومن هنا نحن جادون في التعاطي مع هذا المشروع الحيوي الإنساني الأخلاقي، فمجموعة محامون ضد العنف الأُسري أصبحت ضرورة في نقابة المحامين، ومن خلال معهد حقوق الإنسان وانا فخور بهذه المؤسسة التي إنطلقت بحكم الواقع والحاجة لها ومذكرات التعاون المتعلقة بها، وجيشها الذي فاق عدده 260 زميلة وزميل".
وإختتم الإحتفال بتوزيع شهادات على الأساتذة المحامين المشاركين الـ 80 في الدورة.
تابع
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
21/09/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
02:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
Lebanon 24
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
11:40 | 2021-09-21
21/09/2021 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج تظن بأنها أذكى وأفضل من الآخرين.. هل أنت منهم؟
Lebanon 24
أبراج تظن بأنها أذكى وأفضل من الآخرين.. هل أنت منهم؟
00:00 | 2021-09-21
21/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:11 | 2021-09-21
ماكرون يستقبل الرئيس ميقاتي يوم الجمعة
11:40 | 2021-09-21
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
18:00 | 2021-09-21
بيرم لـ"اللواء": أولوية الحكومة تقوم على وضع خطّة للإنقاذ
17:55 | 2021-09-21
لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع
17:43 | 2021-09-21
لبنان مستعدّ لإستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل
17:37 | 2021-09-21
ميقاتي غداً في الإليزيه
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 03:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 03:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
22/09/2021 03:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact