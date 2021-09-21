لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقاً في محيط تل عرقة الاثري

Lebanon 24
21-09-2021 | 15:57
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تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد النيران التي كانت اندلعت عصر اليوم على مجرى النهر في محيط تل عرقة الاثري.
 
وأتى الحريق على مساحة كبيرة من الاراضي العشبية وحقول القصب وبعض اشجار الزيتون في خراج بلدة الحكور.

وساهم في عمليات الاطفاء والتبريد فريق التدخل السريع في "جمعية درب عكار" واهالي المنطقة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
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