لبنان

الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل حكومة الرئيس ميقاتي الثقة

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:05
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رحب الاتحاد الأوروبي بنيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الثقة، وشجعها على تنفيذ إصلاحات "عاجلة وجوهرية" في البلاد.
 
وأعلن مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية كبيرة".
  
ولفت إلى أنّ "البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة ينص على إجراءات مهمة للتعامل مع الأزمات المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان ولا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية خصوصا في قطاع الكهرباء وإجراء انتخابات 2022 كما كان مقررا".
     
 
وقال: "حان الوقت الآن لبدء طريق الانتعاش من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني".
  
ومع هذا، فقد حذر بوريل من أن "جميع الأحزاب السياسية وقادتها تتحمل مسؤولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بشكل فعال".
 
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