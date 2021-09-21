لبنان

الأولوية في الإليزيه لإعمار المرفأ

Lebanon 24
21-09-2021 | 17:01
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قال وزير معني أن الأولوية في الاليزيه لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا ما سيبحثه في أول لقاء رسمي مع مسؤول لبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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