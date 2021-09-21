المساعدات الاجتماعية مجهولة المصير

لم يُعرف بعد ما إذا كانت دفعات المساعدات الاجتماعية، ستتحوّل إلى المصارف حيث توطن المعاشات دفعة واحدة أو على دفعات، ضمن سلّم إهتمامات معروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".