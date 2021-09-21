لبنان

المساعدات الاجتماعية مجهولة المصير

Lebanon 24
21-09-2021 | 17:03
A-
A+
Doc-P-866439-637678659357204049.jpg
Doc-P-866439-637678659357204049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يُعرف بعد ما إذا كانت دفعات المساعدات الاجتماعية، ستتحوّل إلى المصارف حيث توطن المعاشات دفعة واحدة أو على دفعات، ضمن سلّم إهتمامات معروفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اكد تقدير لبنان للمساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية وأمل في تطوير التعاون معها نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان
lebanon 24
22/09/2021 06:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان
lebanon 24
22/09/2021 06:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: لنا الحق كلبنانيين أن نقبل المساعدات من أي جهة أتت
lebanon 24
22/09/2021 06:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا تبدأ توزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
lebanon 24
22/09/2021 06:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مساعدات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2021-09-21
22:15 | 2021-09-21
22:17 | 2021-09-21
23:40 | 2021-09-21
23:09 | 2021-09-21
23:08 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website