لبنان

عون سيشارك في أعمال الدورة الجديدة للأمم المتحدة عبر الفيديو

Lebanon 24
21-09-2021 | 17:16
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علمت "الأنباء" الكويتية ان "رئيس الجمهورية ميشال عون سيشارك في أعمال الدورة الجديدة للأمم المتحدة عبر الفيديو من مكتبه بالقصر الجمهوري في بعبدا".
المصدر: الانباء الكويتية
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