ميقاتي غداً في الإليزيه

كشف مصدر مقرّب من الرئيس ميقاتي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيقوم غداً بزيارة عمل الى فرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ماكرون في اليوم التالي.



وفُهِم من المصادر ان "من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية".

وحسب المعلومات، فإن الزيارة سيتخللها بحث أوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي. وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان "زيارة ميقاتي تأتي في إطار التواصل مع الدولة التي تولي اهتماماً بالملف اللبناني واستطلاع آفاق المرحلة المقبل والتأكيد على العلاقة الوثيقة بين البلدين".وفُهِم من المصادر ان "من بين المواضيع الملحة التي تناقشها الحكومة حقوق سحب لبنان الخاص من صندوق النقد الدولي ومقاربته بشفافية".وحسب المعلومات، فإن الزيارة سيتخللها بحث أوجه الدعم الذي ستقدمه فرنسا للبنان، بما في ذلك احتمال عقد مؤتمر دولي في بيروت مخصص لبحث اجراءات الدعم الدولي.