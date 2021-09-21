لبنان

لبنان مستعدّ لإستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

Lebanon 24
21-09-2021 | 17:43
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اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية.
وعلمت "اللواء" من مصادر معنية بالملف، أنه "جرت في الاجتماع متابعة ما تقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب، وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرّر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان".
وتُفيد المعلومات انه "سيُصار الى استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب".
وقالت ان "القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدر الامكان في معالجة الازمات القائمة"، مشيرة الى ان "لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركية حول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي.
المصدر: اللواء
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