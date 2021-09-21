بيرم لـ"اللواء": أولوية الحكومة تقوم على وضع خطّة للإنقاذ

أكّد وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح لـ"اللواء" أن "أولوية الحكومة تقوم على وضع خطة للإنقاذ تراعي الأولويات المطلوبة للمواطنين".

وأشار إلى أن "نقاشات الجلسات الحكومية المقبلة ستركز على هذا الموضوع"، معرباً عن أمله في أن ينسحب جو التعاون الذي ساد نقاشات البيان الوزاري واقراره على هذه الجلسات بهدف أحداث صدمة إيجابية.

وأوضح أن "الحكومة راغبة في معالجة الملفات ذات الطابع المعيشي"، وقال: "نحاول تقديم نموذج الوزير الخادم للناس".

ولفت إلى أن "هناك إصرارا على العمل كفريق متجانس ومتعاون وبكثير من الجدية مؤكدا أن معظم الملفات الحياتية تشكل محور اهتمام ومتابعة".

ورداً على سؤال، أوضح أن "هناك افكاراً واعدة واستراتيجية بشأن وزارة العمل و سيطرحها لدى استكمالها في مؤتمر صحافي يعقد قريباً".