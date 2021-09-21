لبنان

لبنان يدقق بمعلوماته حول الحدود

Lebanon 24
21-09-2021 | 22:32
A-
A+
Doc-P-866483-637678856641654752.jpg
Doc-P-866483-637678856641654752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الديار": انشغل القصر الجمهوري في بعبدا بمتابعة ملف التنقيب الاسرائيلي عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان. واجتمع عون لهذا الغرض مع ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وقال المكتب الاعلامي للرئاسة الاولى ان اللقاء تناول التطورات التي نشأت بعدما اقدمت اسرائيل على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها.  وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة. وقالت مصادر قريبة من عون لـ "الديار" انه تم توكيل الوزير بو حبيب التواصل مع الامم المتحدة لتحديد المنطقة التي انطلق او سينطلق فيها التنقيب للتأكد ما اذا كان في المنطقة المتنازع عليها ام في منطقة واقعة في نطاق فلسطين المحتلة باعتبار ان كل المعلومات الواردة في هذا المجال معلومات اعلامية لا يمكن البناء عليها. واوضحت المصادر انه جرى التباحث في خيارات لبنان سواء كانت اسرائيل تعتدي على حقوق لبنان بالغاز والنفط ام في حال كانت عملية التنقيب تحصل في منطقة غير متنازع عليها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:08 | 2021-09-22
03:06 | 2021-09-22
03:00 | 2021-09-22
02:58 | 2021-09-22
02:47 | 2021-09-22
02:45 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website