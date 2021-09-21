ميقاتي في باريس الجمعة للقاء ماكرون

كتب ميشال ابو نجم في " الشرق الاوسط": اختار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تكون باريس وجهته الخارجية الأولى. فقد جاء في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون الرسمي الذي أذيع أمس أن سيلتقي ميقاتي على غداء عمل ظهر بعد غد الجمعة، وذلك رغم انشغال باريس بخلافها مع الثلاثي الأميركي - الأسترالي - البريطاني ومشاغلها في الساحل وترقبها للانتخابات الألمانية.وبحسب مراقبين في باريس، فإن تخصيص الرئيس ماكرون في هذا الوقت لبنان ممثلاً برئيس وزرائه بلقاء وغداء عمل يعكس استمرار اهتمامه بالوضع اللبناني رغم التأخير والعقبات التي أجهضت طيلة عام مبادرته الإنقاذية.وينتظر أن يسفر لقاء ميقاتي مع الرئيس الفرنسي عن تعبير متجدد لما تنوي باريس القيام به إن على الصعيد الجماعي من خلال مجموعة أصدقاء لبنان أو على الصعيد الفردي من مشاريع وخطط للمساعدة على إنهاض الاقتصاد اللبناني.