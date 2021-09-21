لبنان

المستقبل يستعدّ

Lebanon 24
21-09-2021 | 22:41
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بدأ تيار المستقبل إجراء تغييرات في كوادره الانتخابية وتغيير استراتيجيته استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. وفي هذا السياق، استدعى المسؤول عن «ملف بيروت» رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية المنسق السابق للتيار في أميركا الشمالية فادي غلاييني (عمل لفترة مع فريق بهاء الحريري عبرَ نبيل الحلبي) وسلّمه الماكينة الانتخابية في العاصمة. وبحسب مصادر في التيار، باشر غلاييني عمله من دون التنسيق مع فادي سعد المسؤول عن ملف الانتخابات في التيار.( الاخبار)
 
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