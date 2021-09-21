لبنان

التعيينات على النار

Lebanon 24
21-09-2021 | 22:42
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قبلَ طرحها على طاولة مجلس الوزراء، بدأ نقاش جدّي، بالتفاصيل والأسماء، حول سلة من التعيينات يُفترض أن تقدم عليها الحكومة، في مقدمها تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
(الاخبار)
 
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التعيينات الادارية

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