لبنان

ميقاتي يلتقي كرامي

Lebanon 24
21-09-2021 | 22:46
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كشفت أوساط مطّلعة عن لقاء تمّ بعيداً عن الإعلام بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي عشيّة جلسة التصويت على الثقة. وأتى هذا اللقاء ليؤكد حرص ميقاتي على الانفتاح على الجميع وحرص "اللقاء التشاوري" على إعطاء الحكومة فرصةً للعمل لكبح الإنهيار.
 
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