لبنان

انتشار أمني في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
21-09-2021 | 23:40
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نفذ الجيش و قوى الامن الداخلي وعناصر من مفرزة استقصاء الشمال انتشارا واسعا في شوارع واحياء مدينة طرابلس حيث أقام الحواجز الثابته والدوريات المؤللة التي تخللها تفتيش للسيارة وتدقيق بهويات المارة.

و تأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش والقوى الامنية كافة لحفظ الامن في مدينة طرابلس.
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