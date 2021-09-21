انتشار أمني في طرابلس.. ماذا يجري؟

نفذ الجيش و قوى الامن الداخلي وعناصر من مفرزة استقصاء الشمال انتشارا واسعا في شوارع واحياء مدينة طرابلس حيث أقام الحواجز الثابته والدوريات المؤللة التي تخللها تفتيش للسيارة وتدقيق بهويات المارة.



و تأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش والقوى الامنية كافة لحفظ الامن في مدينة طرابلس.