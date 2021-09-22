لبنان

لماذا "لبنان 24" اول الناشرين؟ اليكم الجواب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-09-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-866540-637678947192407595.jpg
Doc-P-866540-637678947192407595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في سياق الرصد الصباحي لابرز ما تنقله الصحف المحلية والخارجية، نشر "لبنان 24" عند الساعة ٥،٢٧ دقيقة من صباح امس خبرا" اوردته صحيفة "الديار" في المانشيت تحت عنوان "وفيق صفا في العدلية؟

ولكن المفارقة ان احد المواقع الالكترونية نشر صباح اليوم مقالة لزميلة، يبدو انها لم تقاطع وتدقق في اساس معلوماتها جيدا، سأل فيه "ببراءة" لماذا "لبنان ٢٤" كان اول الناشرين. واكثر من ذلك قامت الكاتبة، و"ببراءة" ايضا، بنسب ما ورد في "الديار" الى "لبنان 24" في سلوك غير مهني على الاطلاق.

إن "لبنان ٢٤" الذي يقارب كل المواضيع بمهنية وموضوعية، يفتخر بانه اول من ينقل الخبر ويحلله ويضيء على الاحداث كافة.

"لماذا لبنان ٢٤" اول الناشرين؟ " بكل بساطة يا حضرات الزملاء لاننا، بفخر وبثقة مطلقة بقرائنا، في الطليعة دائما .

 
 
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2021-09-22
05:05 | 2021-09-22
06:28 | 2021-09-22
06:24 | 2021-09-22
06:07 | 2021-09-22
06:06 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website