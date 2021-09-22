لماذا "لبنان 24" اول الناشرين؟ اليكم الجواب

في سياق الرصد الصباحي لابرز ما تنقله الصحف المحلية والخارجية، نشر "لبنان 24" عند الساعة ٥،٢٧ دقيقة من صباح امس خبرا" اوردته صحيفة "الديار" في المانشيت تحت عنوان "وفيق صفا في العدلية؟

ولكن المفارقة ان احد المواقع الالكترونية نشر صباح اليوم مقالة لزميلة، يبدو انها لم تقاطع وتدقق في اساس معلوماتها جيدا، سأل فيه "ببراءة" لماذا "لبنان ٢٤" كان اول الناشرين. واكثر من ذلك قامت الكاتبة، و"ببراءة" ايضا، بنسب ما ورد في "الديار" الى "لبنان 24" في سلوك غير مهني على الاطلاق.

إن "لبنان ٢٤" الذي يقارب كل المواضيع بمهنية وموضوعية، يفتخر بانه اول من ينقل الخبر ويحلله ويضيء على الاحداث كافة.

"لماذا لبنان ٢٤" اول الناشرين؟ " بكل بساطة يا حضرات الزملاء لاننا، بفخر وبثقة مطلقة بقرائنا، في الطليعة دائما .