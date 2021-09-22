لبنان

تغيير عوني في بعبدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2021 | 02:15
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يعمل التيار الوطني الحر على اعادة تشكيل كتلته النيابية ومحاولة استبدال بعض الوجوه بوجوه اخرى اكثر حيوية ونشاطا، وقربا من الناس. وفي هذا الاطار يبدو ان قضاء بعبدا سيكون احدى الاقضية التي ستحصل فيها تغييرات نيابية.

وقالت مصادر مطلعة ان هناك رغبة فعلية لدى قيادة التيار بالقيام بتغيير وجه او اكثر في دائرة بعبدا في محاولة لتجنب خسارة نائب مسيحي آخر هناك، في ظل امكانية تكتل خصوم "التيار "ضده.

لكن المصادر اكدت "ان شكل التغيير لم يحسم بعد، اذ ان هناك عددا لا بأس به من الطامحين العونيين، لكن القرار النهائي ستحدده الاحصاءات. كما لم يحسم  بعد مَنْ هو النائب او المرشح الدائم الذي سيستبعد.

المصدر: لبنان 24

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