عبدالله: نتمنى على المجتمع الدولي أن يساعد القطاع الاستشفائي

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "أولى الأولويات للخطة الحكومية يجب أن تكون تحصين وحماية الأمن الصحي والدوائي للمواطن. وكم نتمنى على المجتمع الدولي والعربي الصديق أن يلتفت للقطاع الاستشفائي العام والخاص ويساعده على تأدية مهامه تجاه الناس في ظل العجز الخطير بين التعرفات المعتمدة والكلفة الحقيقية بعد جنون الدولار".

أولى الأولويات للخطة الحكومية يجب أن تكون تحصين وحماية الأمن الصحي والدوائي للمواطن.

وكم نتمنى على المجتمع الدولي والعربي الصديق أن يلتفت للقطاع الأستشفائي العام والخاص ويساعده على تأدية مهامه تجاه الناس في ظل العجز الخطير بين التعرفات المعتمدة والكلفة الحقيقية بعد جنون الدولار — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 22, 2021