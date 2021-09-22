لبنان

في القبة... اطلاق نار على احدى محطات المحروقات (صور)

Lebanon 24
22-09-2021 | 01:44
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قدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق الرصاص على احدى محطات الوقود في منطقة الريجي - القبة.

وقد استهدف المجهولون المحطة بالكامل حيث اصابوا ماكينات التعبئة واحد الخزانات والمكتب الاداري ثم فروا الى جهة مجهولة.
 
 
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القبة

اطلاق نار

محطة بنزين

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