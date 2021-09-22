في القبة... اطلاق نار على احدى محطات المحروقات (صور)

قدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق الرصاص على احدى محطات الوقود في منطقة الريجي - القبة.



وقد استهدف المجهولون المحطة بالكامل حيث اصابوا ماكينات التعبئة واحد الخزانات والمكتب الاداري ثم فروا الى جهة مجهولة.