هل سيتم رفع الدعم عن البنزين اليوم؟

أشارت قناة الـMTV الى انه سيتمّ اليوم رفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والغاز.في المقابل، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس، أنّ "المعلومات تفيد بأن موعد رفع الدعم مؤجّل حتى نهاية شهر أيلول الجاري، على أن يتم ذلك وفق آليةٍ جديدة تحدّدها وزارة الطاقة".ولفت في حديث الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنّ "مادة البنزين ستكون متوفرة في السوق لمدة تزيد عن أسبوعين بعد أن تنتهي البواخر من إفراغ الكميّات. ومن المفترض أن تصدر المديرية العامة للنفط جدول أسعار جديد، إلّا أن الجدول سيكون كلاسيكياً، والأسعار ستكون مدعومة".وختم البراكس، لافتاً إلى أنّ "الأزمة متوقعٌ أن تشهد انفراجاً في الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن محطات كانت قد أغلقت أبوابها في وقت سابق فتحت يوم أمس، ومحطات إضافية ستفتح في الفترة المقبلة أيضاً".الى ذلك، طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات الى حين صدور جدول الأسعار، فيما يطالب المواطنون على المحطّات وزير الطاقة بالإسراع في إصداره.