عراجي: "البلد سرق وما حدا تحاسب"

يقال مليارات الدولارات سرقت وهدرت من المال العام من بعض،السياسيين، رجال اعمال،متعهدين،مجالس،مدراء،موظفون، موسسات خاصة متعاقدةمع الدولة،امنيون قضاة،بعض مستوردين من شركات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بثمانية مليارات دولارآ
البلد سرق وانهار وما حدا تحاسب
— Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 22, 2021
يقال مليارات الدولارات سرقت وهدرت من المال العام من بعض،السياسيين، رجال اعمال،متعهدين،مجالس،مدراء،موظفون، موسسات خاصة متعاقدةمع الدولة،امنيون قضاة،بعض مستوردين من شركات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بثمانية مليارات دولارآ
البلد سرق وانهار وما حدا تحاسب