لبنان

عراجي: "البلد سرق وما حدا تحاسب"

Lebanon 24
22-09-2021 | 02:11
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غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "يقال مليارات الدولارات سرقت وهدرت من المال العام من قبل بعض السياسيين، رجال اعمال، متعهدين، مجالس، مدراء، موظفين،  مؤسسات خاصة متعاقدة مع الدولة، أمنيين، قضاة، بعض المستوردين من شركات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بـ8 مليار دولار. البلد سرق وانهار وما حدا تحاسب".
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