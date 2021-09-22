عراجي: "البلد سرق وما حدا تحاسب"

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "يقال مليارات الدولارات سرقت وهدرت من المال العام من قبل بعض السياسيين، رجال اعمال، متعهدين، مجالس، مدراء، موظفين، مؤسسات خاصة متعاقدة مع الدولة، أمنيين، قضاة، بعض المستوردين من شركات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بـ8 مليار دولار. البلد سرق وانهار وما حدا تحاسب".

يقال مليارات الدولارات سرقت وهدرت من المال العام من بعض،السياسيين، رجال اعمال،متعهدين،مجالس،مدراء،موظفون، موسسات خاصة متعاقدةمع الدولة،امنيون قضاة،بعض مستوردين من شركات المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الذين استنزفوا الدعم بثمانية مليارات دولارآ

البلد سرق وانهار وما حدا تحاسب — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 22, 2021