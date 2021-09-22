لبنان

بانتظار رفع الدعم.. زحمة سير خانقة أمام المحطات ولا بنزين

Lebanon 24
22-09-2021 | 02:37
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عادت أزمة البنزين الى الواجهة، مع ارتفاع أعداد الطوابير أمام المحطات التي عادت الى الاقفال اليوم، على وقع عدم تسلم المادة، نتيجة عدم اصدار وزارة الطاقة جدول الأسعار.
وتسجل زحمة سير خانقة في المناطق اللبنانية كافة بسبب طوابير السيارات على محطات المحروقات التي لم تفح أبوابها بالرغم من التطمينات بتوفّر مادة البنزين في وقت طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات الى حين صدور جدول الأسعار، فيما يطالب المواطنون على المحطّات وزير الطاقة بالإسراع في إصداره.
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