الصايغ يعلق على "المازوت الايراني": تجارةٍ مُربحة

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "أمّا وقد بدأ بيع صفيحة "المازوت الإيراني" بحوالي 140 ألف ليرة، لا أرى مبرّراً لكل هذا الكمّ من "تربيح الجميلة" للشعب اللبناني، ولاسيما أنّ هذا المازوت يدخل لبنان عبر معابر غير شرعية.!".وأضاف، "فإذا أضفنا إلى السعر بدل الجمرك والضريبة والـ TVA غير المدفوعة، يصبح الأمر مجرّد تجارةٍ مُربحة..".