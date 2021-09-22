الصايغ يعلق على "المازوت الايراني": تجارةٍ مُربحة

أمّا وقد بدأ بيع صفيحة "المازوت الإيراني" بحوالي ١٤٠ ألف ليرة، لا أرى مبرّراً لكل هذا الكمّ من "تربيح الجميلة" للشعب اللبناني، ولاسيما أنّ هذا المازوت يدخل لبنان عبر معابر غير شرعية.! فإذا أضفنا إلى السعر بدل الجمرك والضريبة والـ TVA غير المدفوعة، يصبح الأمر مجرّد تجارةٍ مُربحة.. pic.twitter.com/maC0kX5tNn
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 22, 2021
أمّا وقد بدأ بيع صفيحة "المازوت الإيراني" بحوالي ١٤٠ ألف ليرة، لا أرى مبرّراً لكل هذا الكمّ من "تربيح الجميلة" للشعب اللبناني، ولاسيما أنّ هذا المازوت يدخل لبنان عبر معابر غير شرعية.! فإذا أضفنا إلى السعر بدل الجمرك والضريبة والـ TVA غير المدفوعة، يصبح الأمر مجرّد تجارةٍ مُربحة.. pic.twitter.com/maC0kX5tNn