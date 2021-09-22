لبنان

هكذا سيَتمّ إطلاق مشروع البطاقة التمويليّة

Lebanon 24
22-09-2021 | 03:06
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، بيان يتعلّق بإطلاق مشروع البطاقة التمويلية، جاء فيه: "بعد أن كثرت التساؤلات عن مشروع البطاقة التمويلية وموعد إطلاقها، يهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن يؤكد بأنه منكب على العمل مع اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام من أجل إنهاء آلية ومعايير تطبيق القانون الرقم 230 تاريخ 16/7/2021".

وأضاف البيان، كما أعلن أنه "سيتم إطلاق المشروع من خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة".
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