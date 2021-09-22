لبنان

كلاس: المساعدات الدولية آتية

Lebanon 24
22-09-2021 | 03:30
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أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، أن نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي وثقة المجتمعين العربي والدولي هو المدخل لاستعادة ثقة اللبنانيين التي تعتبر الأساس.
ورداً على سؤال حول حصول لبنان على الدعم الخارجي، لفت كلاس في حديث لاذاعة صوت كل لبنان الى أن المعطيات تشير الى أنه سيتم الافراج عن المساعدات الدولية، مؤكداً أن النيات واضحة لدى القوى السياسية والبيان الوزاري ونقاشه كانا هادئين كما أن ثقة المجلس النيابي وازنة، ما يضع مسؤولية على عاتق الحكومة. 
وعن زيارة رئيس الحكومة الى فرنسا، أوضح أنها دلالة الى أن الاهتمام الفرنسي بلبنان يترجمه حالياً رئيس الحكومة من خلال الاتجاه الى المساعدات الدولية بعد تشكيل الحكومة. 
وعن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، أكد كلاس أن هناك اصراراً على وصول القضاء الى الحقيقة، لافتاً الى أن المطلوب عدم تسييس الملف وهذا ما يعمل عليه.  
 
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