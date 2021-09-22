استعدوا للأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.. هل ستغرق المناطق الساحلية؟

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تغطي تركيا والبحر الاسود والحوض الشرقي للبحر المتوسط تتمدد من المنخفض الهندي الموسمي المتمركز فوق دول الخليج، الأمر الذي استقطب عواصف وسط اوروبا نحو جورجيا، المهددة لـ 4 ايام، بالفيضانات وكذلك شمال تركيا، وللساحل السوري حصة من الامطار التي ستطال ايضاً مناطق لبنانية ساحلية وجبلية بين الخميس والجمعة.

هذا، وستشتدّ سرعة الرياح بين بعد ظهر يوم الخميس ومساء الجمعة لتلامس 60 كلم في الساعة و 70 كلم في الشمال (طرابلس، عكار، الكورة، شكا، البترون) مصحوبة بعواصف رعدية محلية.

إذا نحن امام حالة عدم استقرار يسببها منخفض جوّي عاصف فوق جنوب البحر الاسود.

كيف ستتوزع نسبة الامطار المرتقبة في المنطقة؟

- الحصة الاولى 20-30مم

الساحل السوري، طرطوس وجبلة واللاذقية.

عكار والكورة، جبيل، طبرجا، جونية، كسروان والمتن( ساحلاً وجبلاً)،

- الحصة الثانية 10-18 مم

طرابلس، شكا، زغرتا، بشرّي، بيروت، الناعمة، الشوف، بعبدا، صيدا وصور،

- الحصة الثالثة 5-10مم

البقاع

سوف تشهد المناطق الساحلية بين بيروت وجبيل صعوداً نحو المتن وكسروان، الضنية ومحيطها، تمركزاً للسحب الرعدية فتكون الامطار اكثر غزارة .

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليوم الخميس؟

على الساحل: 29 درجة نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 26 درجة نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 18 نهاراً و 09 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 30 كم في الساعة، تشتد لتلامس 70 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: بين 70 و 85%