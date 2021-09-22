لبنان

البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!

Lebanon 24
22-09-2021 | 03:46
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أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن تسعيرة صفيحة البنزين اليوم ستكون على سعر 14 ألف ليرة للدولار الواحد.
وأكد في حديث عبر "الجديد" ان الصهاريج لم تحمّل بعد بانتظار جدول التسعيرة الجديدة، في حين أن البواخر بدأت بالتفريغ وستؤمن الكميات للاسواق .. والله يعين المواطن والله يعين الشعب اللبناني.
 

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