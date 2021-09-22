"الأمن الغذائي أولوية"... بوشكيان: نعمل على ايجاد أسواق جديدة للتصدير اليها من لبنان

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن الأمن الغذائي والصناعات الغذائية تشكل أولوية بالنسبة إليه، لافتاً الى أن دعم المصانع وتنشيطها يحصلان من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها ودرس الأمور بطريقة علمية لمعرفة كيفية المساعدة من أجل الخروج من الازمة.وأشار بوشكيان الى أن شكاوى كثيرة حول الكهرباء والمحروقات تصله، مشددًا على أن تأمين الطاقة الكهربائية ضروري للصناعيين.وأكد أن الوزارة تمد يدها الى كل الدول وستجري اتصالات مع عدد من البلدان لايجاد أسواق جديدة للتصدير اليها من لبنان.