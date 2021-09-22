لبنان

3 مروجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-09-2021 | 03:55
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.
 بنتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة، حدّدت القطعات المختصّة في الشّعبة هويتَيهما ومكان إقامتهما في بلدة المنصورية، وهما: 
- م. ع. (مواليد عام 1992، مصري)
- ي. ا. (مواليد عام 1998، مصري) 
بتاريخ 10-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دورياتها من توقيفهما بعد مداهمة منزلهما، وتم ضبط: 
- /523.5/ غ. من حشيشة الكيف، موضّبة في أكياس نايلون وعلب بلاستيكية.
- /80/ غ. ماريجوانا.
- حبوب مخدّرة.
- إضافةً إلى ضبط میزان حساس، ودفتر ورق لف سجائر، أجهزة كمبيوتر، و/4/ أجهزة خلويّة، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بتجارة وترويج المخدّرات لحسابهما الخاص، وبأنّهما يستحصلان عليها من شخص يُعرف باسم "عماد".
 بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشعبة من تحديد كامل هوية الأخير: 
- ع. ي (مواليد عام 1977، مصري الجنسيّة)
بتاريخ 14-9-2021، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة أنطلياس، وضبطت بحوزته /310/ غ. من مادة حشيشة الكيف، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله، الكائن في انطلياس تم ضبط:
- /1،5/ كغ من مادة حشيشة الكيف.
- حبوب مخدّرة، ودفاتر ورق لف سجائر.
وقد اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدّرات، وأنه ينشط في محلّة أنطلياس. 
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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