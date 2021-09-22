لبنان

عبود: القطاع الرسمي أعطى مهلة 48 ساعة لاتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه

Lebanon 24
22-09-2021 | 04:19
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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به أمس كانت إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده.

وأعلن عبود أن القطاع الرسمي أعطى مهلة ثمان وأربعين ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه. 

أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن هناك مطالب يتشاركها مع القطاع الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة.

 
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