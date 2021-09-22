متعاقدو اللبنانية: أقروا ملف تفرغنا انقاذا للجامعة والوطن

أصدر الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، بيانا، قدروا فيه "تضمين البيان الوزاري تعزيز دور الجامعة اللبنانية". واكدوا "ان الثقة بالوطن تمر حتما بانقاذ الجامعة الوطنية عبر دعم صمود اساتذتها وطلابها، فنهوض الوطن يبدأ من بوابة الصرح التربوي الأكبر والأعرق".وتوجه الأساتذة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول: "اننا كأساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية ننتظر إقرار ملف تفرغنا منذ سنوات، وقد سبق ان التقينا دولة الرئيس اكثر من مرة في هذا الاطار. تعاقبت الحكومات دون ان تنجز هذا الملف الذي اصبح يهدد الجامعة وطلابها وينذر بعدم القدرة على ان تؤدي مؤسسة المئة الف طالب واستاذ وموظف رسالتها. علما ان اقرار هذا الملف لا يرتب على الخزينة اللبنانية اي تكاليف اضافية وهو أمر سهل التحقيق اذا توافرت الارادة الصادقة والتوافق البناء".وختم البيان: "إننا ننتظر ان يكون إقرار ملف تفرغنا أحد أولويات حكومتكم وان يتم إنجازه قبل بداية العام الجامعي الجديد انقاذا للجامعة وللوطن وتحقيقا لشعار حكومتكم، معا للانقاذ".