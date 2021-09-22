بو حبيب التقى وزيرة التعاون البلجيكي.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وزيرة التعاون البلجيكي ميريام كيتير واستمعت من الوزير لشرح عن خطة الحكومة في اطار النهوض الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي وأهمية اعطاء قطاع الكهرباء والانترنت الاهتمام الممكن بغية المساهمة في تحسينه.

من جانبها سألت كيتير عن خطط الاصلاح في قطاع الكهرباء .

وشكر بو حبيب الضيفة البلجيكية على المساعدات التي تقدمها بلادها، ووعدت بدورها بالمزيد من المساعدات التي توفرها بلجيكا في اطار برنامج الغذاء العالمي.

وتطرق اللقاء أيضا الى ازمة النازحين السوريين، وأبدت الوزيرة البلجيكية تفهمها لصعوبة الوضع في لبنان لجهة استضافة النازحين. ووعدت بالنظر في امكانية مساعدة الجيش اللبناني. وقدمت التعازي بالضحايا الذين سقطوا من جراء انفجار مرفأ بيروت.