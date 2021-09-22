"الادارة والعدل" تابعت درس اقتراحات تتعلق باستقلالية القضاء

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، جورج عقيص، حسن عز الدين، جورج عطالله، سمير الجسر وعلي درويش. تابعت خلالها درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء.واشار بيان للجنة انها كانت قد اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق لها ان درست الاقتراحات المذكورة والتقت جميع الجهات المعنية واستمعت الى ملاحظاتها ومقتراحاتها، كما كان سبق للجنة ان بدأت بدرس مواد الاقتراح بحسب الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الفرعية".اضاف البيان: "في هذه الجلسة، تابعت اللجنة عملها في درس مواد الاقتراح وتناولت في البحث المواد المتعلقة بولاية مجلس القضاء الاعلى وحالات الشغور بين اعضائه، كما درست الاحكام المتعلقة بامانة سر المجلس المذكور وموجبات اعضاء المجلس والصلاحيات العامة للمجلس، ثم انتقلت الى دور المجلس في النظر في المطالب الجماعية للقضاة كما النظر في الشكاوى المتعلقة بحسن سير مرفق العدالة التي ترد الى المجلس".وافاد البيان "ان اللجنة تابعت درس المواد المتعلقة بالمدونة الاخلاقية ووثيقة المبادئ العامة الناظمة لتواصل الهيئات القضائية مع الاعلام، وانهت جلستها بدرس الاحكام المتعلقة بسلطة مجلس القضاء الاعلى لجهة إبداء الرأي في المقترحات المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واستقلالية القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة لديها ووضع المساعدين القضائيين".ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع درس الاقتراحات المذكورة في الجلسة التالية.