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لبنان
كركي: لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والاستمرار في تحدي الصعوبات
Lebanon 24
22-09-2021
|
04:50
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صدر عن مكتب العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي بيان أشار الى انه "على الرغم من الاوضاع الصعبة التي تعاني منها كافة مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة انتشار وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، مما أدى الى صعوبات جمة لجهة تأمين التيار الكهربائي واللوازم الضرورية لتقديم الخدمات وازمة البنزين التي تكبد المستخدمين عناء الوصول الى اماكن العمل وعلى الرغم من النقص الفادح في الموارد البشرية، تمكن مكتب برج حمود وللسنة السابعة على التوالي من الحفاظ على تطبيق نظام ادارة الجودة وفقا للمعيار الدولي ISO 9001/2015 .
ففي الخامس والعشرون من شهر آب عام 2021 خضع نظام الجودة المطبق في مكتب برج حمود للتدقيق من قبل شركة AFNOR، في حضور مسؤول تطبيق نظام ادارة الجودة السيدة لور وهبة ورئيسة المكتب الانسة سحر عويس وفريق عمل من مستخدمي المكتب وقد اعرب المدقق السيد جورج فياض عن دهشته بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل الصندوق للحفاظ على معايير الجودة.
وقد استلم اليوم المدير العام شهادة الجودة التي أصدرتها شركة AFNOR من مسؤول إدارة نظام الجودة في الصندوق السيدة لور وهبة ومن رئيسة مكتب برج حمود الآنسة سحر عويس.
وللمناسبة، أثنى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي على الجهود المبذولة من قبل رئيس ومستخدمي مكتب برج حمود وفريق العمل ومسؤول إدارة نظام الجودة في الصندوق متمنيا ان يكونوا قدوة للآخرين، مشددا على امكانية تجاوز هذه المرحلة الصعبة بمضافرة الجهود والاستمرار بتحدي الصعوبات، وتجربة برج حمود خير دليل على ذلك.
وفي الختام، تمنّى المدير العام أن يعاود مكتب برج حمود الى استلام ودفع المعاملات في اليوم ذاته كما عودنا على ذلك منذ العام 2015 بعد تأمين كافة الاحتياجات اللازمة له من قبل الادارة المركزية".
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