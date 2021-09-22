من امام هذا الفندق... سرقوا هذه السيارة

اقدم مجهول فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع "كيا سيراتو"، لون جردوني، تحمل اللوحة رقم ٢١٧٦٨١ ط، وهي عائده للمدعو "س.ي" و ذلك اثناء ركنها امام احد الفنادق في منطقة غزير.



وقد علم ان مالك السيارة قد توجه الى فصيله غزير للادعاء ضد مجهول فيما يذكر ان مالك السيارة من سكان مدينة الميناء في طرابلس.