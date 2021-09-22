خضر إجتمع بأهالي الطلاب في الخارج: دعمهم قضية وطنية

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.

وشرح الأهالي الأعباء المترتبة عليهم، والصعوبات التي تواجه الطلاب في الخارج، "خصوصا وأن قانون الدولار الطالبي بقي معلقا تحت وطأة المصارف، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب ويدفعهم إلى التشرد والبطالة".

ونوه خضر بالجمعية "على عطائها المشرف لأجل هذه القضية الوطنية التي تعني الكثير لبناء وطن صحيح".

وأشار إلى "الاستغلال الفاضح للطلاب من قبل السماسرة وأصحاب المكاتب، واستنزاف أولياء أمورهم غير آبهين بالحالة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

ووعد "بأن يبذل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أماني الطلاب عبر علاقاته الواسعة بالمسؤولين وبسفارات الدول وجامعاتها التي تضمهم".