لبنان

خضر إجتمع بأهالي الطلاب في الخارج: دعمهم قضية وطنية

Lebanon 24
22-09-2021 | 05:21
A-
A+
Doc-P-866625-637679102406889955.jpg
Doc-P-866625-637679102406889955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.

وشرح الأهالي الأعباء المترتبة عليهم، والصعوبات التي تواجه الطلاب في الخارج، "خصوصا وأن قانون الدولار الطالبي بقي معلقا تحت وطأة المصارف، مما يهدد مستقبل آلاف الطلاب ويدفعهم إلى التشرد والبطالة".

ونوه خضر بالجمعية "على عطائها المشرف لأجل هذه القضية الوطنية التي تعني الكثير لبناء وطن صحيح".


وأشار إلى "الاستغلال الفاضح للطلاب من قبل السماسرة وأصحاب المكاتب، واستنزاف أولياء أمورهم غير آبهين بالحالة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".


ووعد "بأن يبذل بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أماني الطلاب عبر علاقاته الواسعة بالمسؤولين وبسفارات الدول وجامعاتها التي تضمهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
11:29 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website