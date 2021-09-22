الرئيس بري أبرق معزياً برحيل المشير طنطاوي

أبرق دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي معزياً بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي ومما جاء في برقية رئيس المجلس للرئيس السيسي : أن المشير طنطاوي يرحل نفسا مطمئنة صدقت مع وطنِها الذي دافع عنه حتى الرمق وعن وقضايا أمته التي التزم بها وما بدّل تبديلا ، فكان واحداً ممن عبروا بمصر وبالأمة من الإنكسار الى الإنتصار كواحدٍ من قادة حرب أكتوبر التحريرية المجيدة.واضاف: ازاء فقدان جمهورية مصر العربية لهذه القامة القومية الشامخة أتقدم بإسم اللبنانيين وبإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطاً وافراداً ومن الشعب المصري الشقيق ومن أسرة الراحل بخالص العزاء سائلين المولى عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان ويسكن الراحل الفسيح من جناته وأن يَمُن على مصر بالمزيد من المنعة والتقدم والازدهار.كما أبرق الرئيس بري معزياً لرئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي.