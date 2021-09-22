لبنان

الجيش يتسلم هبة من جمهورية التشيك

Lebanon 24
22-09-2021 | 06:06
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تسلم الجيش كمية من المواد الغذائية في مطار رفيق الحريري الدولي مقدمة كهبة من قبل جمهورية التشيك.
 
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