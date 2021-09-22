"فُتحت بوابة الزيارات الدولية للرئيس ميقاتي".. هذا ما كشفه درويش

قال النائب علي درويش للـOTV ان "فريق الحكومة الجديد حدد المعوقات مع المعنيين السابقين للعمل على وضح حلول تحد من تفاقمها، والعمل جاري على وضع اجراءات لعدم تسرب معلومات المواطنين وسوف يتم تحديد صيغة علمية لاختيار الشركة التي سيتم التسجيل من خلالها للبطاقة التمويلية".



