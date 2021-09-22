لبنان

الوزير نصار اجتمع برؤساء النقابات السياحية: سنطلق ورشة تحديث للقوانين وللخطّة التسويقية للقطاع السياحي

Lebanon 24
22-09-2021 | 06:46
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التقى وزير السياحة وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، وبحضور رؤساء المصالح في الوزارة، وفد رؤساء النقابات السياحية في لبنان، ضمّ: رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أمين عام اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات البحرية جان بيروتي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، رئيس نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة جان عبّود، رئيس نقابة أصحاب المساكن السياحية زياد اللبان، رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق ورئيسة نقابة الأدلاء السياحيين أليسار بعلبكي.

وعرض نصّار مع رؤساء النقابات واقع القطاع السياحي في لبنان ووضع كل نقابة والعاملين فيها، منوهاً بدورهم في الصمود خلال العامين الماضيين على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي مرّت على العالم وعلينا في لبنان، وشكر للنقابات وقوفها إلى جانب العاملين في القطاع السياحي.

وبحث مع الوفد في كيفية إطلاق ورشة تحديث للقوانين المتعلقة بالقطاع، وللخطة التسويقية لموسم الأعياد المقبل ولربيع وصيف 2022.
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