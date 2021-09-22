300 مليون ليرة... هكذا تمت سرقتها في طرابلس

تعرض المدعو "ع.ح" لعملية سلب صباح اليوم في محلة التل في طرابلس، حيث اقدم مجهولون على ضربه على رأسه و طعنه بسكين في كتفه وسلبه بعدها مبلغا من المال قدّر بحوالي 300 مليون ليرة لبنانية ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.نقل على اثرها المصاب الى المستشفى الاسلامي وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.