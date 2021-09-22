لبنان

300 مليون ليرة... هكذا تمت سرقتها في طرابلس

Lebanon 24
22-09-2021 | 06:53
A-
A+
Doc-P-866668-637679158138119372.jpg
Doc-P-866668-637679158138119372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض المدعو "ع.ح" لعملية سلب صباح اليوم في محلة التل في طرابلس، حيث اقدم مجهولون على ضربه على رأسه و طعنه بسكين في كتفه وسلبه بعدها مبلغا من المال قدّر بحوالي 300 مليون ليرة لبنانية ليفروا بعدها الى جهه مجهولة.

نقل على اثرها المصاب الى المستشفى الاسلامي وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.
 يذكر ان المصاب يعمل في مجال الصيرفه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
11:29 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website